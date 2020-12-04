最新現場／快速道路貨櫃車側翻1人受困 警局出動4車14人救援

基隆市消防局於4日上午9點54分接獲民眾通報，在62甲快速道路接62快速道路匝道，竟有貨櫃車翻覆，目前駕駛仍受困車內，瑞芳警分局、基隆市消防局信義、信二分隊目前已派員前往救援。

據了解，現場綠色貨櫃車嚴重翻覆，貨櫃體目前有一半翻到車道外，沒有傷及其他車輛，但貨櫃車司機受困車內，警消目前仍在救援，現場為新北市轄區，信義、信二消防分隊共出動4車14人前往搶救，盼儘早將駕駛救出。

(中時 )