台62甲驚傳貨櫃車嚴重翻覆 駕駛受困車內仍在搶救 10:462020/12/04 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台62甲驚傳貨櫃車嚴重翻覆，駕駛受困車內仍在搶救。（瑞芳警分局提供／吳康瑋基隆報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新現場／快速道路貨櫃車側翻1人受困 警局出動4車14人救援 訂閱影音： 中時新聞網 基隆市消防局於4日上午9點54分接獲民眾通報，在62甲快速道路接62快速道路匝道，竟有貨櫃車翻覆，目前駕駛仍受困車內，瑞芳警分局、基隆市消防局信義、信二分隊目前已派員前往救援。 據了解，現場綠色貨櫃車嚴重翻覆，貨櫃體目前有一半翻到車道外，沒有傷及其他車輛，但貨櫃車司機受困車內，警消目前仍在救援，現場為新北市轄區，信義、信二消防分隊共出動4車14人前往搶救，盼儘早將駕駛救出。 拉車門把手驚現超毛巨怪 駕駛嚇傻1星期不敢開車 將軍民眾駕車小中風昏倒 警推車抬人送醫救回一命 (中時 ) #貨櫃車 #駕駛 #救援 #快速道路 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 肇事駕駛交通違規達82件 聲稱煞車失靈 奧萬大遊覽車翻覆 釀1死20傷 04:102020/12/01 焦點要聞 疑未注意車前狀況 物流車追撞前車駕駛卡車內 18:112020/12/02 社會 奧萬大翻車影片曝光 中巴疾駛甩後車 急彎側翻噴白煙 1乘客拋飛亡 21:042020/11/30 社會 甲妳攬牢牢2／好歌喉金曲認證 家家快速減重行為丕變 07:142020/12/01 娛樂 照顧地方需求 平鎮台66橋下空間預計設置獨輪車比賽練習場地 19:452020/12/01 寶島 狗雨中擋道被按喇叭也不走 駕駛事後見路況哭了 16:552020/12/01 萌寵 遊覽車翻覆奪命 賞楓一日遊行程「只需千元」夯爆 18:502020/11/30 社會 高雄市驚傳下水道沼氣奪命 2工人送醫不治 22:212020/12/01 社會 社會熱門新聞 認識不滿一天 20歲雙寶爸硬上長裙女丟包摩鐵 她跪哭櫃台求助 - 社會 母癌末2子女又身障 一家四口陳屍車內社會局曝辛酸處境 - 社會 高雄一家四口陳屍路旁車內 警方封鎖現場採證中 - 社會 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 - 社會 青年單攻秀姑巒山失聯 今溪谷中尋獲遺體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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