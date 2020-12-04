美國國防部今天將中芯國際列入中國軍方擁有或控制的中國企業清單。聯電在市場看好可望受惠下，股價一度達46.25元，市值5745億元，超越台塑，躍居台股第8。

法人預期，中芯國際遭美國列入國防黑名單，未來若遭美方加強管制，因聯電製程技術與中芯國際相近，可望受惠轉單，此外，當前晶圓代工產能已相當吃緊，不排除可能帶動代工價格進一步調漲。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，一度達新台幣46.25元，漲2.95元，漲幅達6.81%，再創18年多來新高價，市值攀高至5745億元，超越台塑的5684億元，躍居台股第8。

中芯國際除為高通（Qualcomm）等美系晶片廠代工外，也為中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠兆易創新代工，法人預期，中芯未來若遭美方加強管制，NOR Flash廠華邦電與旺宏將可因而受惠。

華邦電及旺宏今天股價同步走高，華邦電一度達23.45元，漲1.9元，漲幅達8.81%。旺宏股價達42.45元，漲1.35元，漲幅約3.28%。（編輯：趙蔚蘭）1091204

(中央社)