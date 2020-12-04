美國疫情惡化，加州州長紐松今天宣布，照加州所劃分的5大區域，一旦區域內加護病房使用率超過85%，當地就要實施為期3 週形同軟性封城的的居家隔離令（stay-at-home）。

紐松（Gavin Newsom）今天在線上疫情簡報中，引述美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）意見強調，上週感恩節的影響尚未明顯，可預期「高峰之後還有高峰」的上升趨勢。

加州人口近4000萬，2日單日確診1萬8591例，過去7天平均單日確診1萬5121例，這是3月疫情爆發以來的新高。這個平均數字為11月份的3倍，可見疫情惡化程度。

紐松提醒居民，做好防疫能夠救人性命。他強調，短短1個月的時間染疫死亡人數激增，11月2日單日14人喪命，到了12月2日單日死亡人數達113人。

住院人數同時達新高點。12月3日統計，目前染疫住院人數為8831人，相比兩週前增加了95%。到今天為止，加州染疫人數累計128萬2036人，死亡1萬9568人。

「加州必須踩下煞車。」紐松說：「如果我們現在不行動，我們的醫療體系就會無法負荷。如果我們現在不行動，我們將會看到死亡率攀升，喪失更多生命。」

州政府將加州劃分為5個主要區域，分別是北加州、灣區、大沙加緬度、聖約金谷和南加州，一旦當地區域可使用的加護病房（ICU）比率低於15%，居家隔離令隨即生效。

據加州官員預估，幾個區域未來幾天可能達到門檻，部分加州居民可能在禁令下度過耶誕節假期甚至新年。

居家令生效後為期3週，要求酒吧、酒莊、美容美甲、美髮業暫時關門，僅部分學校與重要機關維持上班，賣場商家管制人數20%之下得以營業。餐廳須關閉現行的戶外用餐區，只做外送和外帶。

在州政府頒佈這項近日可能上路的防疫禁令前，洛杉磯郡、洛杉磯市本週已先後推動類似的嚴格規範，包括禁止各種型態的群聚、關閉餐廳的戶外用餐區。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）加重語氣：「我的訊息非常簡單：現在是就地避難的時候。即刻取消一切活動，只要非生活所需就別去做。」

賈西迪說：「不要在門口跟人見面。不要約人聚會，不要參加聚會，遵守我們的在家防疫令，能在家就在家。聰明一點，隔離遠一點。」

(中央社)