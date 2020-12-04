主婦必備的不沾鍋，到底多久該換？一名網友發文表示，自己天天煮飯給家人吃，只要發現煎魚會黏鍋就想換新的，平均2年會換一支，卻被老公嫌太常換，因此好奇大家更換不沾鍋的頻率為何，引發網友討論，多數網友表示，大約1-2年就該換了，主要還是要自己觀察鍋子狀況，為了身體好別省這種錢。

一名家庭主婦在PTT上發文表示，她每天都會煮晚餐給家人吃，份量大約是4道菜，多半是用不沾平底鍋和不沾炒鍋來料理，且都搭配木鏟或塑膠鏟來翻炒，清洗時也都很小心地用海綿來洗鍋子，僅偶爾煮水汆燙不想等太久，會把火開大一點。

原PO指出，她判斷鍋子是否該換的標準是「煎魚會沾黏到鍋子」，只要會黏鍋，她就想要換，因此平均兩年會換一支鍋子，所以常被老公說換鍋頻率太高，因此想問看看大家，一般都是多久，才會換一支不沾鍋呢？

貼文一出，引起網友討論，「1至2年左右，有3到4支不同大小的鍋子，但還是要自己觀察鍋子狀況」、「一年，為了身體好別省這種錢吧」、「兩年算夠本了」、「不沾鍋不就是個汰換品」、「不沾效果衰退就換」、「半年到一年多」。

另也有人建議原PO改用「鐵鍋」，「或許可選擇搭配鐵鍋使用，個人覺得煎魚用鐵鍋更好吃」、「為了健康，建議用生鐵鍋」、「炒青菜不必用不沾鍋，用鐵鍋就好。我家只有煎魚才會把不沾鍋拿出來」、「除魚和荷包蛋外，其他用鐵鍋煮都很容易」。

而台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示，「不沾鍋是鍋內塗有一層聚四氟乙烯的不沾塗料，俗稱『鐵氟龍』。若用高溫烹煮，恐溶出全氟辛酸，造成肝臟發言指數上升，因此要盡量避免，另一旦鍋具損壞或露出內層，建議要立即汰換，別再繼續用。

(中時新聞網)