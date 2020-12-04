國民黨前副祕書長蔡正元今早在臉書發文，以民進黨政府開放萊豬、挺澳洲葡萄酒，以及核食公投期滿後日方盼我開放等事件，大酸綠色再度執政後，有了三大台灣價值，就是「吃萊豬、喝血酒、吞核食。」

蔡正元說，吃萊豬。以前綠色集團說會絕子絕孫，現在說沒有三高的人可以吃。讓台灣人不知不覺的吃，又沒有強迫台灣人吃。

他說，喝血酒是指澳洲軍人屠殺阿富汗平民、輪姦婦女，還把兩個兒童裝入布袋，用刀割喉丟入河中，被大陸網民P圖示意。大陸外交發言人引用P圖，澳洲那位不要臉的總理不是公開為殺害兒童道歉，而是痛罵示意P圖，但卻不敢提真的有P圖指控的殘忍事件。澳洲總理的行為引來大陸抵制澳洲紅酒，造成澳洲紅酒業身價大跌。

蔡英文和蕭美琴發動要台灣人囤積澳洲紅酒，幫忙澳洲消耗紅酒，還厚著臉皮說是「自由酒」。但是澳洲紅酒事件的爭議，本質上就是一樁殘酷的屠殺事件，用「自由酒」遮掩血淋淋的暴行，喝下血淋淋的澳洲紅酒，不只是污衊自由，更是踐踏最基本的人性。

蔡正元說，吞核食更是綠色執政下一階段要台灣人吞下日本核電污染區食物，綠色政黨反對核電的理由是核電廠會有意外事故，造成土地污染，現在為了逢迎綠色人物的日本祖宗，綠色政府準備要開放進口日本福島核電廠事故區域的食品，讓台灣人吞下肚。

蔡正元酸說，現在終於搞清楚，原來綠色人物口中的台灣價值，就是「吃萊豬、喝血酒、吞核食」。

(中時 )