網路家庭（8044）今年首度跨入時尚服飾電商，與日本三井物產MITSUI合資成立MiTCH（覓去股份有限公司），全新旗艦店也於微風南山艾妥列三樓正式開幕，是網家集團旗下第一間實體店面。MiTCH執行長吳德威表示，MiTCH主要是選貨平台，主打中高價位的設計師品牌，初期將先以服裝切入，未來也將拓展與服裝相關的商品。今年3月開站以來到雙11檔期之間，11月單月業績要開站首月成長近14倍，看好未來發展，預期明年營收規模上看億元。

網家觀察，台灣消費者喜愛前往日本購買服飾產品，近年對於跨境網購服飾的需求也攀升，因此於2019年4月與擁有眾多日本品牌服飾資源的日本三井物產合資成立MiTCH時尚選貨電商，公司資本額為2.7億，由網家持股6成、三井持股4成。

MiTCH執行長由PChome副總經理吳德威兼任，負責營銷、系統、倉儲物流；三井則由林家誼擔任營運長，負責採購品牌開發、寄售品牌招商。

與其他服飾電商不同的是，MiTCH人均單價約介於3,000～5,000元，屬於中高價位品牌，目前主要是來自日本、韓國、歐美等各大潮流品牌，以及富有特色的小眾設計師品牌，商品數量超過6,000款。均為「品牌官方授權經銷」，其中20個是台灣獨家經銷品牌。MiTCH瞄準的客群則為「不愛追求奢侈品、只愛獨特設計的個性人士」。

吳德威說明，過去台灣消費者要購買日本服飾，不是透過親友代購，要不就是自行在網站上跨境購買，不過卻常碰到如金流不便、物流速度慢、退換貨不方便、語言障礙等跨境網購的問題。網家成立MiTCH之後，商品庫存寄倉在台灣，多數商品也可以享有24h到貨的服務。再加上開設旗艦店，消費者除了在線上購買以外，也可以到實體店面來試穿或挑選，補足跨境網購或代購無法做到的那一塊。

此外，吳德威也表示，透過MiTCH拉近消費者與設計師品牌的距離，未來也不排除讓台灣設計師品牌上架銷售。

MiTCH為網家集團第一個實體店面，網家今年持續擴大線上與線下的合作，網家集團執行長蔡凱文表示，在台灣，擁有單一品牌的服飾電商在營業額成長到一定規模之後就會碰到天花板，而MiTCH同時擁有線上與線下合作，相對來說就有比較多的優勢。他表示，MiTCH的開站以及線下實體店面對網家來說是打開了另外一項品類的市場，看好未來MiTCH後續發展。

(工商 )