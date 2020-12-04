總統蔡英文獲頒國際領袖先鋒獎，她透過視訊表示，她的職責是維護和捍衛台灣民主、自由與生活方式，不會停止尋求兩岸和平穩定關係，但對台灣安全也絕不妥協。

「全美議會交流理事會」（ALEC）在全國政策高峰視訊會議上，由理事會主席甘恩宣布致贈蔡總統「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership），以表彰她的卓越領導、信守自由市場承諾、致力全球自由信念及防疫成就。

駐美代表處表示，蔡英文是繼2006年前英國首相柴契爾夫人受獎後，第2位獲此殊榮的國際領袖。

蔡英文在視訊中表示，身為總統，她將持續維護及捍衛台灣民主自由的生活方式，並期盼能與台灣的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國洽簽雙邊貿易協定，進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，並持續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

蔡英文強調，經濟活力是台灣的優勢。近年來，政府鼓勵產業創新投資，持續適時調整法規，發展多元經濟以進軍新市場。這些措施降低了失業率，使經濟和薪資持續成長。台灣掌握了調整供應鏈的先機，讓台商回台投資創下歷史新高。台灣的經濟站上比以往更佳位置。

她也呼籲，台灣是一個仰賴貿易的國家，必需盡一切努力加強我們與貿易夥伴的經貿關係，因此亟望和我們的第二大貿易夥伴，也是最重要的安全盟友—美國，在雙邊貿易協定方面取得進展。感謝50位跨黨派參議員，以及160多位眾議員支持台美洽簽雙邊貿易協定，此協定除將進一步深化兩國緊密的經貿夥伴關係，值此台灣面對對岸從不間斷的威脅之際，此協定也會更加強化美國對台灣的支持。

蔡英文希望，展望2021年，台美夥伴關係仍有極大的成長空間，她由衷感謝全美議會交流理事會長久以來對台灣的友誼，這符合我們的共享價值和共同利益，相信我們將繼續攜手堅定捍衛世界民主和自由。

(工商 )