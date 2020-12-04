雖然不是台北101的「煙火第一排」，不過台北晶華酒店不缺席，今年除了服務欣賞煙火、狂歡跨年的消費者外，更為旅台的日本人、以及擁有滿腔熱血想要迎接新年第一道曙光的消費者提供了不同的住房專案。12月31日當天，房客可以選擇透過無敵窗景、有氣泡酒與美食搭配101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案，亦或是在頂樓游泳池畔、透過大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空池畔環遊跨年」專案。

期望擁有臨場感的客人，則可以選擇全新推出的「東洋風韻迎新春」專案，晶華備妥日式年節料理，並有專車接送至信義誠品頂樓、近距離觀賞101煙火秀。另一款獨步市場的「和平島曙光派對」專案則是在清晨出發前往基隆和平島，於絕美秘境阿拉寶灣迎接2021年的第一道曙光。

「璀璨煙花101跨年」住房專案每房8,800元起，入住晶華酒店行政樓層的同時，還可以參加12月31日晚間於大班Lounge舉辦的跨年派對，現場備有美酒佳餚，邀請房客一同倒數計時，透過無敵窗景與101的煙火一同迎接新年。「星空池畔環遊跨年」住房專案，則是邀請房客前往頂樓露天泳池，在酒水餐食、現場熱鬧樂音的氛圍之下，觀賞大屏幕同步轉播倒數盛況，每房6,800元起，含池畔派對入場券兩張。

今年全新推出的「東洋風韻迎新春」住房專案是專為在台無法回日本過年、或是對日本文化有深厚興趣的國人所準備，每人8,800元起即可入住，晚間7點至9點於雲天廊享用Happy Hour並品嘗日本新年必吃、由館內資深日料主廚烹煮的「跨年蕎麥麵 (年越麵)」，象徵揮別舊的一年、迎來新的開始。接著由專車接送前往位於信義區誠品大樓頂樓的「私人露臺花園」，近距離直擊101煙火、感受璀璨煙花的視覺震撼，元旦早晨還可享用應景的御節料理以及年糕湯，用美食開啟全新的一年。

「和平島曙光派對」住房專案，更是獨步市場率先推出服務熱血迎新年的消費大眾，每人4,990元起入住豪華客房，晚間於雲天廊享用酒水輕食，結束後可選擇回房稍作休憩亦可加價參加頂樓的跨年狂歡派對，清晨則搭乘專屬巴士前往基隆和平島，於全台最適合迎接曙光的阿拉寶灣等待金黃色太陽升起的那一刻，回到飯店後則可於柏麗廳大啖全台唯一被CNN推薦的豐盛自助早餐，展開豐美富足的一年。

(中時 )