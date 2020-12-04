由漁業署主辦的第1屆全國白金虱王大賽結果日前出爐，7位優勝者中，台南市安南區顏榮宏、北門區凃郭瑞微及林美津勇奪3勝，全國獲勝席次最多，市長黃偉哲3日致贈恭賀狀，感謝他們為台南虱目魚產業爭取榮耀。

黃偉哲指出，台南市虱目魚養殖面積、產量、產值都是全國第一，大多於沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，魚肉鮮甜美味，肉質結實，白金虱王全國大賽7名優勝者就有3名是台南漁民，更是對台南虱目魚品質的肯定。

顏榮宏曾榮獲產銷履歷達人，出身傳承5代的養殖世家，他接手養殖事業後，致力於科學管理取代傳統養殖方式，並且研發「草本養殖」，用有機草本飼料餵食虱目魚、白蝦，並用天然草藥取代抗生素，堅持天然不用藥。

顏榮宏說，「魚吃得健康，人吃了才會健康」，以生態養殖方式維持環境生物的平衡，養殖的虱目魚好吃得讓人豎起大拇指。因為他堅持養殖品質，經營的「台江漁人」品牌，在國內各大通路深獲消費者肯定。

凃郭瑞微為北門區虱目魚產銷班第29班班長，曾經獲得全國績優產銷班殊榮，採用半鹹水養殖虱目魚。她表示，養殖沒有什麼祕方，重點在於養殖環境的維持，只要水質好、飼料餵食適當，魚自然就好吃。她養殖的虱目魚亦取得產銷履歷認證，肉質紮實，口味清甜。

林美津是北門區文蛤產銷班第33班成員，在北門區魚塭養殖虱目魚和文蛤，以純海水及淺坪低密度的環境模式養殖。

該產銷班班長葉福順指出，林美津的虱目魚與文蛤混養，水質標準把關必須非常嚴格，因淺坪魚塭放養數量不多，虱目魚有充足的活動空間，肉質比一般淡水集約養殖池結實，油脂含量更低，加上純海水的環境，虱目魚肉吃起來有一股獨特的鮮甜滋味。

農業局長謝耀清表示，白金虱王大賽為公平選出最佳魚肚，評審全程盲選，以外觀的顏色、氣味、料理的肉質彈性及口感作為評分項目。7名獲勝者當中，台南占了3名，顯示台南市生產的虱目魚肉質及風味超群，請消費大眾支持選購台南在地生產的優質虱目魚。

(中時 )