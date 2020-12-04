《還珠格格》不只培育許多演藝圈大咖，還湊成一段姻緣，《新還珠格格》的「小燕子」李晟和飾演爾康的李佳航因拍戲相識相戀，小倆口在2014年步入禮堂，不過李佳航卻被陸網影射出軌1年，還爆有小三影片將流出，氣得李佳航一早在微博發聲撇出軌，還釣出正宮李晟回應虧尪。

陸網近日瘋傳L男星出軌1年，老婆知情但選擇隱忍，L男星還被形容是不紅也不糊，某個角色國民度很高，甚至預告明天將有小三影片流出，網上各種影射都把矛頭指向男星李佳航。

對此，李佳航稍早則在微博發聲撇出軌，笑虧「等一手自己的瓜，等不到的話，我有律師的正義！」而正宮李晟也跳出來留言：「哈哈哈哈哈哈隱忍～我忍英雄聯盟好幾年了」，讓李佳航尷尬直呼：「這這這....這把分還上不上了」。

李佳航微博全文。（圖／取材自李佳航微博）

李佳航、李晟隔空互動撇婚變，夫妻齊心捍衛婚姻，也讓李佳航出軌傳言不攻自破，網友都狂讚李佳航正面反擊謠言的舉動，李佳航後援會也發聲力挺：「小李老師一直在劇組拍戲，還是多多關注作品吧」。

(中時新聞網)