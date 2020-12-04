中華棒球協會秘書長林宗成今天出席玉山投捕訓練營時，談到攸關奧運資格的6搶1資格賽舉辦時間，暫定2021年6月14日同樣於台中洲際、斗六棒球場進行，但他強調，這是以不討論疫情的情況下先排出的時間表，一切仍可能因疫情而有所變化。

6搶1資格賽原定今年4月1日開打，但受到疫情影響，一度延到6月，但後來因東京奧運延後一年舉行，連帶資格賽也再順延。

東京奧運棒球項目共有6席門票，目前有地主日本隊、歐非區資格賽冠軍以色列及透過世界12強南韓、墨西哥已取得參賽門票，剩餘2張則要透過8搶1美洲區資格賽及6搶1資格賽決定。

但6搶1資格賽與美洲區資格賽有連動性，美洲區資格賽必須要先打，冠軍隊取得奧運門票，二、三名球隊則要來台灣參加6搶1；中華隊與荷蘭、大陸、澳洲及兩支美洲區球隊，爭取最後一席的奧運資格。

林宗成表示，目前美洲區資格賽暫定改至6月初，打完後二、三名球隊大概隔2、3天就要飛台灣，「因此算一算時間大概就是在6月14日開打，地點一樣在台中、斗六。」

林宗成強調，目前這只是在不討論疫情的情況下所排出的時間表，世界棒壘球總會（WBSC）會在12月時召開執委會，屆時應該會在會中討論相關備案，「資格賽若不能打，資格所屬可能比照上一屆或是看世界排名，一切都還是要經過執委會討論。」

(中時 )