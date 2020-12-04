傳出輝瑞疫苗生產計畫恐放緩，執行長發言語帶保留，美股四大指數2漲2跌，亞股同樣呈現漲跌互見，央行放手、熱錢擋不住，新台幣匯價今再升破28.4元，最高價一度站上28.314元，強升3.54角，再創23年來新高，台股今在熱錢效應帶動下，台股今開漲33.08點，指數報在14010.17點，隨即在權值股哄抬下，帶動熱錢效益，台股衝上新高，指數最高達14105.76點，預估今日成交量上看2700~2800億元。

大型權值股今表現中規中矩，資金主要集中在中小型個股上，股王大立光(3008)震盪於平盤附近，台積電(2330)早盤後則小漲0.8%，站回500元大關，鴻海(2317)則因有11月合併營收創歷史單月新高、利多護航，今上漲1.2%，成為蘋概三雄中，漲幅最為明顯的，其餘權值股方面，聯發科(2454)漲1%左右，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)受惠面板需求太熱、報價續揚，今聯袂帶量大漲，友達漲幅一度逼近漲停、群創也大漲逾6.5%，聯電(2303)ADR大漲、今股價順勢大漲逾5%。

今日台股資金潮多朝向低價中小型股靠攏，IC設計股中，鈺創(5351)看好2021年三大動能，今早盤即攻上漲停鎖住，新唐(4919)在疫情下宅經濟發酵，索尼PS5熱銷，今股價續揚3%，義隆(2458)受惠傳出MCU明年起全面調漲，今帶量大漲逾4%；DRAM概念股中的華邦電(2344)一度觸及漲停、南亞科(2408)漲幅也逾5%，記憶體相關則有威剛(3260)大漲逾5%，另外，面板股中的彩晶(6116)也大漲逾5%。

分析師表示，台股今再度站上新高，呈現萬四大關的高檔震盪，在資金面、技術面偏多氛圍的延續下漲勢有望持續，預期在現有態勢未改變前大盤仍有高點可期，技術面上，目前台股短、中、長期均線呈多頭排列，且量能並未失控，成交量屬價漲量增、價跌量縮的多頭型態，加上融券餘額昨日衝上110萬張的歷史高點水位，台股有機會維持軋空行情，預計接下來台股走勢仍須看美股態度，現階段台幣升值趨勢，量能配合不能失控，且晶圓雙雄須穩定腳步，則台股有機會在農曆年前持續上演驚驚漲的多頭格局。

(時報資訊)