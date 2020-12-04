韓國股市屢創新高下，也帶動韓元匯價同步升值。目前美元兌韓元匯價，只有1092.3水平，表示韓元已突破1100這個匯市緊箍咒，同時也創自2018年6月14日以來，約兩年半最高匯價。

九月份，美國聯準會(FED)在利率政策會議上曾表示，會將利率一直保持在接近零的水位，除非看到通貨膨脹率有達2%的目標設定值，也因此拖累美元匯價走勢。另外，加上疫苗開發進度堪稱順利，韓元兌美元匯價已不再垂頭喪氣並逐步走強。

三星期貨（Samsung Futures）匯價分析師表示，韓元會繼續試探1090位置，由於跟美元匯價1100是匯市公認的一個緊箍咒，若順利通過這個心理關卡，外資可望像打開水龍頭般，拼命將資金流向韓股。分析師補充，因疫苗研發時不時都有好消息傳出，導致避險商品遭變賣繼而大失血，弱勢美元現象，短期恐怕很難消失。

韓國財政部長月前曾表示，金融相關當局一直都在嚴密監控外匯市場，若韓元出現異常升貶，政府會隨時出手。此外，韓財長也透露，不樂見韓元會出現不正常且過大交易波動。

(時報資訊)