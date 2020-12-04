華南金(2880)旗下華南銀強化危老都更業務，提供「危老都更一條龍服務」，累計至11月底，華南銀危老都更信託資產餘額為287.7億元。其中危老件數20件，信託資產餘額為39.22億元；而都更件數為24件，信託資產餘額為248.48億元。

據統計，各大行庫內部規畫2021年推動都更及危老重建案，單以自有行舍所參與的都更面積就已接近6千坪，若再計入其他與八大行庫共襄盛舉的民間地主及開發商，明年以八大行庫自有行舍為觸媒所發動的都更及危老重建案，將上看萬坪。目前都更實施及危老重建面積最大的首推合庫金(5880)旗下的合庫銀，而土銀和台企銀也相當積極。

華南金於「2020台北．金融博覽會」推出「美感便利金融生活」主題展，展出三大主題館-便利生活館、樂齡樂活館及財富領航館，為分屬不同年齡層的族群提供全方位的金融服務。其中，展覽最大亮點之一為華南金融集團所組成堅強陣容的「危老都更華南隊」，整合集團資源，提供民眾危老都更一條龍的整合服務，實現舊屋換新屋的心願，更幫助地主保障權益！

為響應政府的危老都更政策，實現民眾舊屋換新屋的心願，也讓都市容貌煥然一新，華南金融集團組成陣容堅強的「危老都更華南隊」，以客戶需求導向提供「危老都更一條龍服務」，從專業諮詢、規劃整合、起造、土地及建築融資至導入資金信託管理、專款專用及工程查核等，皆由華南金融集團提供整合服務。集團子公司華南金資產可擔任都市更新之實施者或危老重建案之起造人，提供彈性的合作方案，並協助整合不同地主間意見，讓舊屋重建之路更為順暢；華南銀行則提供土地及建築融資，並導入興建資金信託、專款專用，提高信賴強度。

(時報資訊)