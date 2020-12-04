大陸女星江疏影今年以《三十而已》「王漫妮」一角廣為觀眾喜愛，近日她出席「2020 COSMO時尚盛典」，不僅以水藍色低胸裝上陣，大秀事業線，一張她和張鈞甯、辛芷蕾同台照片流出，3人的膚色備受討論，跟辛芷蕾的小麥膚色、張鈞甯的正常人透紅膚色比起來，江疏影皮膚白到發光，還被網友虧是「合照殺手」。

辛芷蕾3年前演出《如懿傳》中的心機嘉妃走紅，上月她出席活動，被網友拍到整張臉腫成月餅臉，還被網友質疑是否進廠維修，辛芷蕾大方認了變胖，會努力運動減肥，2日她出席活動辦分享鏟肉成果，穿著低胸露背禮服現身，露出纖細臂膀，她還打趣寫下：「唉呦我可太瘦了～哈哈哈哈好煩惱」。

辛芷蕾先前被指發福，最近激瘦現身。（圖／翻攝自辛芷蕾工作室微博）

辛芷蕾上回變胖，關鍵字立刻登上熱搜，讓她好氣又好笑，如今瘦下來，幽默的她還用了「辛芷蕾我可太瘦了」HASHTAG，並標註工作室說：「辛芷蕾工作室我跟你講，我瘦了這個事兒如果不還我個那啥我是不會輕易過去的～快點兒給我安排……​​​​」。

網友發現辛芷蕾、張鈞甯、江疏影同台3人3色。（圖／翻攝自會火微博）

然而微博「會火」分享，在一張「辛芷蕾、張鈞甯、江疏影同框照」中，正好出現3人3色的對比，雖然各有各的韻味，但最白的江疏影明顯比其他二人吸睛，網友也回應：「白高瘦真的是合照利器」、「張鈞甯運動的美」、「這張合影完全就是江疏影艷壓了呀，膚色白真是太佔優勢了！」、「有點點像粉底試色」、「我才知道辛芷蕾是黑皮，居然比張鈞甯還黑啊」。

(中時新聞網)