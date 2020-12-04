記者昨(3)日晚間寄信到文大新聞系副教授陳慧蓉的信箱，提出諸多問題，包含資深媒體人曾建華近來連日撰文而挨告，是否由她所為，系統顯示陳慧蓉多次打開信件，但卻是已讀不回。(李侑珊翻攝)

NCC宣判中天新聞台撤照而即將關台，公廣集團積極搶進52頻道，擔任NCC鑑定人的文化大學新聞系副教授陳慧蓉，近日也在個人臉書發文支持此作法，但近來她相關爭議不斷，包含資深媒體人曾建華連日撰文批評其作為，卻被告，直指是陳慧蓉所為，針對記者提問相關問題，陳慧蓉則是已讀不回。

中天新聞台對於撤照一事已提假處分，52台將由哪家新聞台入主，尚未有結果，但隨之引發相關爭議不斷，包含曾建華以文大新聞系系友身分，連日在臉書撰文批評陳慧蓉擔任NCC鑑定人，導致裁定中天新聞台撤照等所行所言，曾建華卻因此被匿名提告。

據了解，這段時間以來，不少媒體都想採訪陳慧蓉，苦聯繫不上，轉而系方表達採訪意願，但系方已向陳慧蓉表明，不願陳慧蓉對外表達意見，並認為陳慧蓉擔任NCC鑑定人，也都是個人意見之表述，意即不願意陳慧蓉為學校與系方帶來困擾。

對此，文大新聞暨傳播學院院長胡幼偉否認，並強調尊重老師校外言論，至於陳慧蓉與曾建華等系友的問題，則是「個人之間的事情」，官方聲明之前也已發表過，學校與系方此後不會再多說明。

不過，近日公廣集團已表達力圖爭取進駐52台，陳慧蓉也在個人臉書發文，指出：「在49~58頻道的區塊中，讓公廣集團擁有一個以新聞服務國人的頻道，並不算太過分的要求」，更強調「台灣的主流新聞頻道區塊中，又豈可長期讓公廣集團沒有一席之地」，力挺公廣頻道入主52頻道。

論及陳慧蓉的政治立場，一名曾經文大新聞系畢業生透露，曾上過陳慧蓉的新聞學，直說：「她本來就這樣，以前上課就這樣，上課一堆個人立場，還不掩飾，這倒沒關係，但也說不出個道理，就是意識形態那邊罵、那邊酸，又愛遲到，大遲到那種，20分鐘起跳，總之上課很爛，氣死！」

由於相關爭議持續延燒，甚至有老翁因無法接受主播王又正失去政論節目主持棒而輕生，對此記者嘗試聯繫陳慧蓉，並Email到她在文大新聞系官網公布的信箱，提問關於上述情況，追蹤系統顯示陳慧蓉多次打開信件，但卻是已讀不回。

NCC宣判中天新聞台撤照而即將關台，公廣集團已表達高度意願進駐52頻道，擔任NCC鑑定人的文化大學新聞系副教授陳慧蓉，近日也在個人臉書發文支持此作法。(李侑珊翻攝)

(旺報 )