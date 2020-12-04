高雄市大樹區大坑路高屏溪河流岸旁4日早上被民眾車內躺著4人均生命跡象，警方獲報到現場查看，發現死者是2大2小一家人，全案由警方調查釐清中。

警方初步調查，駕駛座死者為57歲簡姓男子；駕駛後為其妻52歲許姓女子及24歲與11歲的小孩，一家4口已明顯死亡，警方目前已通知家屬到場完成後續程序。

高雄市大樹區大坑路今早（4日）被民眾發現路邊一輛車子，一家四口在車內輕生，被發現時兩大兩小均已死亡。（中時資料照）

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)