高雄一家四口陳屍路旁車內 警方封鎖現場採證中 11:042020/12/04 中時新聞網 宋原彰 、中時、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一家4口屍體躺車內，全案警方封鎖現場調查釐清中。（警方提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大樹區大坑路高屏溪河流岸旁4日早上被民眾車內躺著4人均生命跡象，警方獲報到現場查看，發現死者是2大2小一家人，全案由警方調查釐清中。 警方初步調查，駕駛座死者為57歲簡姓男子；駕駛後為其妻52歲許姓女子及24歲與11歲的小孩，一家4口已明顯死亡，警方目前已通知家屬到場完成後續程序。 高雄市大樹區大坑路今早（4日）被民眾發現路邊一輛車子，一家四口在車內輕生，被發現時兩大兩小均已死亡。（中時資料照） ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 副總違法下單 統一證：檢討強化內控稽核 老蕭跨年24小時北中趕場 (中時新聞網) #一家四口 #封鎖 #輕生 #採證 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡整懷孕女友穿內衣站雪地 網紅崩潰「伴屍」直播2小時 07:422020/12/04 國際 高雄市府籲搭捷運 阿妹台東演唱採實名制 04:102020/12/04 地方新聞 傳播妹飲料遭滲迷姦水 2男摩鐵接力硬上 10:362020/12/04 推廣ETN 證交所辦有獎徵答 04:102020/12/04 證券．權證 工商社論》動盪時代 企業進軍國際更應注意風險管理 04:102020/12/04 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－供需改善 油價樂觀 04:102020/12/04 證券．權證 年輕人的愛 泉宇大和銷售紅不讓 04:102020/12/04 財經焦點 棉被裹屍案主嫌曾想賣車拿錢孝母 睡夢中被捕「窮到剩2把槍」 09:362020/12/04 社會 社會熱門新聞 高雄一家四口陳屍路旁車內 警方封鎖現場採證中 - 社會 警界又傳意外 西螺分局警備隊警員凌晨昏倒分局門口送醫不治 - 社會 青年單攻秀姑巒山失聯 今溪谷中尋獲遺體 - 社會 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 - 社會 女同事每天穿同一件衣飄惡臭 他一問得知「超噁洗澡習慣」崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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