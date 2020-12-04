台大創創中心與成大新創加速中心日前首次於成大光復校區歷史文物館聯手舉辦「Corporate Innovation Event」企業創新論壇，台大創創中心執行長曾正忠指出，許多企業在創新上，大多數採取企業創投，或是設立加速器、孵化器，或是設立創新實驗室等作法，台大創創中心與成大新創加速器攜手合作，就是希望架構一個外部創新平台，協助企業擬訂外部創新策略及執行規劃方案，並透過執行機制建立，去驗證新創與企業合作的商業價值。

曾正忠指出，歡迎中南部的中大型企業聯繫成大新創加速中心，以更有效的方式執行外部創新，提升未來成長動能。

台大創創中心營運的新創輔導計畫現正開放申請中，本期推出三種計畫，適合不同需求與成熟階段的新創加入：台大創創企業垂直加速器、台大創創加速器、台大車庫孵化器。其中，台大創創企業垂直加速器將串連多個合作企業—親子天下、金元福、三泰科技、玉山銀行、台商資源國際，提供企業關鍵資源，協助錄取新創對接企業高階決策層，推展專屬合作案。加速器申請期限為：12月21日，而車庫申請期限為12月15日。

(工商 )