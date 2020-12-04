桃園男子陳登科前年為了離婚財產分配問題，狠心持刀砍死妻子再分屍大卸7塊用石灰掩蓋屍臭，桃園地方法院將他依殺人等罪判處死刑，但台灣高等法院考量他年齡已將近70歲，無期徒刑可使他終生與外界社會隔絕，改判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

陳與簡姓女子離婚後，前年5月25日上午2人發生爭吵，他到廚房拿刀砍殺簡女，再以手摀住口鼻致死，他把屍體拖進浴室，用料理刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進冰箱，他被逮後還辯稱妻子被「木頭阿姨」殺害分屍。

檢方起訴並斥責陳男只因配偶不願移轉房屋所有權，即因內心不滿情緒及報復心態而蓄意剝奪配偶生命，犯案動機具倫理特別可責性，行為結果亦具嚴重破壞性、危害性，犯後復否認犯行，未見悔悟，應判處死刑。

桃園地院將陳判處死刑，但高院認為死刑在本案中並非唯一而無可替代之處罰方式，陳男近70歲服無期徒刑可謂使其終身與外界社會隔絕，將除男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )