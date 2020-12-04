台南一名男子4年前對就讀國小一年級的女兒，以牙齒舔咬她的屁股及左大腿內側，他辯稱這樣做絕對沒有情慾上的意思，他是父親並非禽獸，台南高分院認定他的行為主觀上有滿足其性慾的犯意，依加重強制猥褻罪將他判囚3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

該名男子在2016年5月29日下午5點多，趁幫女兒洗澡、吹頭髮及擦乾身體之機會，以牙齒舔咬她的屁股、左大腿內側，隔天女童向學校導師反應其於洗澡時遭父親「咬屁股、大腿」部位等情，經導師向相關單位通報後，當晚由老師、社工帶女童到醫院驗傷並報警。

男子坦認用牙齒咬女兒左大腿，但矢口否認強制猥褻之犯行，他辯稱案發當天帶女兒去釣魚，她的大腿遭太陽曬傷很痛，他有罵女兒為何要把雨傘玩壞導致曬傷，他就用牙齒去輕輕咬她的大腿，但絕對沒有情慾上的意思。

台南高分院認為，男子牙齒舔咬女童之屁股、左大腿內側，該身體部位涉及女童私密部位，非日常生活中與他人發生一般接觸之身體部位，應非被告與女兒嬉戲所應該觸及之處，顯現男子其主觀上有滿足其性慾之主觀上犯意甚明。

合議庭審酌他身為女童親生父親，竟為求自己性慾之滿足對她強制猥褻，造成她身心受創，且將對其日後人格發展、兩性及家庭關係之認知，造成嚴重影響，考量他曾有竊盜、施用毒品經觀察勒戒之素行，判刑3年半，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )