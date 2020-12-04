聯合國宣布每年12月5日為「國際志工日」，消防署今（4日）上午舉行「2020年全國消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚活動」。（消防署提供）

聯合國宣布每年12月5日為「國際志工日」，消防署今（4日）上午舉行「2020年全國消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚活動」。（消防署提供）

聯合國宣布每年12月5日為「國際志工日」，消防署今（4日）上午舉行「2020年全國消防志工菁英暨優良防火管理人頒獎表揚活動」，由內政部次長花敬群頒獎給39名消防志工、37名資深義消及10名優良防火管理人。花敬群表示，感謝志工長期無私奉獻，協助救災及參與防災工作，共同守護台灣民眾的安全。

消防署表示，表揚39名消防志工菁英中包含災害防救志工9名、救護志工15名、防火宣導志工15名，另外，頒贈今年協助國家防災日震災演練的企業代表17人。

花敬群說，近年發生的高雄氣爆、台南大地震、花蓮大地震、宜蘭普悠瑪火車出軌及南方澳斷橋等事故，都可以看到消防夥伴奮不顧身前往救災，他們都有自身的事業，但若接獲救災緊急通報，便立即放下手邊工作疾速趕赴現場，熱心熱血相當令人感佩。

此外，獲獎的消防志工菁英都是平日熱心投入山難搜救、水域救援、陸上救助、緊急救護及防火宣導等工作夥伴，經過激烈甄選後才獲此殊榮；另外還有服務年資滿40年以上的資深義消、優良防火管理人及協助國家防災日震災演練有功企業代表，活動約有250餘人到場觀禮。

值得一提，典禮中也邀請退休消防人員組成的「雲采樂團」、台北市政府消防局松山婦宣分隊和原住民的「原聲合唱團」上台表演，寓教於樂深具意義，讓現場更加生動活潑及溫馨感人。

消防署強調，政府力量有限民力無窮；面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，才能迅速投入救援。除了感謝這群消防夥伴們為了全民的安全犧牲奉獻，也希望藉由這次表揚活動，喚起民眾對防救災的認同，行有餘力積極投身消防志工行列，共同守護家園。

(中時 )