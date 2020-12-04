「大專院校退場是現在進行式！」民眾黨立委高虹安、張其祿與教育團體4日召開「私校條例速審查，師生權益有保障」記者會，要求盡快審查《私校退場條例》。立委並提到，目前教育部提出的草案版本對於預警標準過於寬鬆，只有含糊的「財務惡化」幾個字；民眾黨認為應該把所謂財務惡化訂出更明確標準，例如以每年決算數字為依歸，以盡速揪出高教亂象。

高虹安表示，過去3年多來許多大學甚至高中陸續爆出無預警停招、停辦、惡意逼退師生，或者以試圖轉型改辦其他小型學院、長照機構或其他社福機構等方式，企圖規避新法當中的「校產歸公」，而招生惡化、學校經營不善惡化情況尤甚。

張其祿指出，教育部提出的草案版本預警標準太寬鬆，甚至將過往草案中曾納入的「私校學生數若低於3000人，連續2年註冊率未達6成」指標拿掉，使得重要指標只剩下財務惡化，顯然無法即時預警。舉例來說，108學年度有5所大學、19所技專，共24校註冊率低於70％，更驚人的是其中23間是私立學校。因此民眾黨團由高虹安提出的版本，就在《私校退場條例》第5條當中重新納入註冊率，更明確訂出包括以每年決算數字檢視財務惡化情況、私立高中合格教師比率、學校跨系院兼任2個以上行政主管職（影響教學與行政品質）情況等列入預警標準，且「主管機關應至少每半年一次執行前項查核」以及「經列為預警學校一年後未改善者，主管機關須對外公告之。」不容立法嚴苛但執法鬆散的情況發生。

全國教育產業總工會理事長林碩杰說，過去3年停辦學校都出現學生安置、教師資遣等問題，他支持高虹安版本有工會代表、延長退場，且退場基金保障教職員工離退時薪資。但他也提醒教育部需要有配套，支持「全薪」而非可能只占一半的「本俸」。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，過去幾年多所私校董事會的解散及校產清算處分「歹戲拖棚」，期待立法院將《私校退場條例》列為優先審查法案，使辦學不佳者早日退場，重新盤點教育資源集中於優質私校。

台灣北部大專院校學生自治聯合協會代表詹凱淇說，他們的立場是專業輔導學校須等學生全數畢業之後，才可以停辦，以保障學生受教權及教職員工勞動權。

(旺報 )