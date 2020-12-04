誰說嫁入豪門才好命？范冰冰當年一句「姐就是豪門」成為眾多女生的崇拜對象，有些人天生福分好，不需嫁入豪門，也能賺進大把鈔票，未來能嫁給好男人，婚後生活也很快樂。運勢命理老師艾菲爾分享以下4個好命星座女，不用嫁入豪門也有貴婦命！

▍第四名：摩羯座

摩羯女一直都是縱橫職場的事業狂，工作時非常專注，了解賺錢的方法，假日有空會學習新知識與第二專長，結婚前自己就有存款、有房有車，完全不用靠豪門，因為他自己就是豪門等級，不用靠別人。當然，摩羯女也很會選老公，不上進、沒有前途的對象，魔羯女可是不會嫁的，因為結婚之後夫妻倆可以一起打拚，就算對方並非富二代，摩羯女還是可以享受貴婦生活。

▍第三名：天秤座

天秤女的氣質與魅力是眾所皆知的，天秤女天生自帶優雅氣質，很有品味，知道怎麼打扮才是最適合自己；加上與人為善、八面玲瓏的性格，在人際關係上很少會吃虧，為事業帶來正面影響，憑自己的收入就能過不錯的日子。天秤女如果結婚後不打算工作，對象也能體諒與尊重，還會把薪水都交給天秤女。善於交際、懂說話藝術的天秤，還能贏得公婆喜愛，可說是完全不必煩惱婚後生活。工作、家庭都處理得當，還能賺錢的好女人，不用靠嫁入豪門，憑自己就能闖出一片天。

▍第二名：雙子座

雙子女聰明伶俐，特別討人喜歡，搞定另一半及婆家不是問題，尤其雙子女懂得利用撒嬌優勢，讓伴侶乖乖聽話主動做家務，因此婚後也樂得輕鬆。經濟方面，事業心強的雙子女能輕鬆應對，畢竟他腦筋動得快，也願意嘗試新事物，因此頗得領導賞識，加上他對理財相當有一套，有辦法把小錢變大錢，輕鬆利用錢滾錢的方式存到好幾桶金，即使不嫁豪門，自己就有富貴命。

▍第一名：獅子座

獅子女天生有富貴命，他的伴侶不需家財萬貫，獅子女的事業就足以讓小家庭生活無虞。他本身就很聰明，加上肯努力學習，往往在職場上有貴人提攜，婚後在事業上不需太過著墨，輕鬆應對更能享受生活，加上獅子女的伴侶通常很貼心，能幫忙家務又能帶孩子，自然不用好命的獅子女太費心，他只需專注於自己熱衷的興趣上，把自己想做的事做好，特別好命。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)