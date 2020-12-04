IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠ABF載板需求續強、報價提升，配合BT載板需求同步暢旺，2020年11月合併營收續「雙升」改寫同期新高、亦創逾9年高點，法人看好南電第四季營收可望較第三季持穩向上，達成營收、獲利季季增目標。

南電11月30日股價觸及185.5元、創2008年1月中以來近13年新高，近日明顯漲多拉回。今（4）日開低後一度走跌2.33％，但隨後拉回翻紅、早盤力守盤上。三大法人近期轉站空方，本周迄今合計賣超達4299張。

南電公布11月自結合併營收36.52億元，較10月36.02億元成長1.4％、較去年同期27.97億元成長達30.56％，改寫同期新高、亦創2011年8月以來逾9年高點。累計前11月合併營收347.81億元，較去年同期280.8億元成長達23.86％，續創近9年同期高點。

美系外資日前出具報告指出，受惠ABF載板產能順利轉換給其他非華為海思客戶、主要客戶提高報價以確保取得產能，使南電第四季合併營收展望二度調升，目前預期可望持平第三季、有機會小幅成長，優於最初的季減高個位數、後續調升的季減低個位數預期。

各產品線展望方面，由於產能轉移順利，美系外資預期南電第四季ABF載板營收可望持平第三季，BT載板受惠蘋果對系統級封裝（SiP）需求強勁、車用及遊戲機需求亦強，營收可望較第三季成長。至於PCB因需求步入季節性淡季，營收估較第三季略微下滑。

由於主要客戶對ABG載板下單愈趨積極，南電預期明年首季可望開出ABF載板新產能。投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電今年營收50％、30％，其中毛利率較高系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％，預期南電今年有望達成營收、獲利季季增目標。

美系外資認為，隨著ABF載板產業進入穩健上行周期，產業前景比當初預期更樂觀，有利的報價市場條件將結構性提升載板供應商獲利趨勢、進而帶動獲利成長。故將南電2020～2022年獲利預期調升2～5％，維持「買進」評等、目標價自235元調升至245元。

(時報資訊)