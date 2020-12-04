慧智(6615)參加台灣醫療科技展「台灣醫療創新國際競爭力論壇」，慧智基因執行長蘇怡寧醫師在論壇中表示，精準醫療發展已成全球醫療發展的趨勢之一，慧智基因從三年前推出的癌症檢測業務，至今已成長近250%，未來也將積極發展多元基因檢測產品、連結海內外醫療系統，加速精準醫療生態系布局。

蘇怡寧醫師指出，精準醫療目前已成為全球醫療發展上的重要趨勢，涵蓋的範圍相當廣，包含癌症檢測、基因檢測、母胎兒醫學等領域都有精準醫療的應用，根據市場研究公司Frost & Sullivan機構預估，2025年預估將會有超過新台幣4兆元的市場規模，面對全球對於精準醫療的需求攀升，慧智基因同時加速了檢測業務的產品開發與產業鏈整合，並長期與國際基因檢測權威Illumina和Roche等進行合作，共同在台開拓精準醫療業務的相關服務。

慧智基因總經理洪加政表示，癌症檢測是精準醫學上很重要的發展方向，透過各類型的檢測，提供醫師與病患最適合的治療方式或藥物判斷，進而提高疾病治療效果，我們近三年在癌症檢測業務有近250%的增長，顯示市場上對癌症檢測的需求具有高度成長性。

洪加政說，公司非常重視與在地醫療系統接軌，因為這不只精準掌握市場需求、也強化了產品的能見度，目前與國內中小型院所合作早已有非常完整的布局，今年度也開始加速與國內大型醫學中心合作討論，目前已與多家大型醫學中心正式簽約；而海外市場開拓雖受疫情影響放緩，但隨全球疫情狀況回穩，可望步回復強化海外的業務與合作機會。

(時報資訊)