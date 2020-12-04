受到美國新冠疫苗生產不順利消息影響，日經開盤跌逾百點後，多頭雖奮起直追，交易近一小時左右，指數也來到26799.83點高點並一度直逼平盤位置。但空頭氣氛濃厚，指數於早盤收盤前30分左右，曾下跌163點來到26646.08點最低位置。午前大部分時間都在平盤以下震盪整理的日經225指數，無法續創29年7個月新高，早盤收26690.47點，下跌118.9點，跌幅0.44%。東證股價指數早盤暫收1771.63點，下跌3.62點，跌幅0.2%。

上(3)日日經指數連3日收紅外，又創約29年7個月新高，並來到泡沫經濟破滅新高位置。無奈早盤日經指數表現弱勢，失去續創新高動力。

早盤中股價強勢者為，全球最大汽車零組件供應商電裝(Denso)一度強勢漲近6%，因投資人看好疫情後旅遊市場，西日本旅客鐵道(West Japan Railway)也漲逾3%，至於和麒麟，三得利，札幌並列為日本四大啤酒商的朝日啤酒，早盤一度上漲近5%。

弱勢族群代表是，日本電子商務與網路零售商樂天(Rakuten)，股價早盤一度下跌近6%，半導體公司東京威力科創(Tokyo Electron)跌近3%，全日空控股(ANA Holdings)也跌逾2%。

(時報資訊)