2020 Taipei FINEXPO 台北金融博覽會日前成功落幕，日盛證券推出深受客戶喜愛的多項獨家研發功能，在短短的3天吸引超過2千人來現場體驗，而現場預約開戶的人數也超越預期，反映出民眾對於投資熱忱的踴躍。

日盛證券總經理黃進明表示，「日盛Online」「日盛Smart」APP 功能吸睛有別於眾家金融機構以銀行服務為主體，日盛證券以「完整投資解決方案」為主軸，運用「日盛Online」APP挑選出被低估的價值股，再透過「日盛Smart」APP「條件單功能」低檔買進，並利用「移動鎖利功能」出在相對高檔，從選股、選價、買進到賣出，投資人容易遇到的問題，透過獨家研發的功能輕鬆解決。

有不少民眾是特地來現場詢問「日盛Online」及「日盛Smart」APP 的功能，這三天下來，在攤位上介紹的同仁，現場的熱度宛如台股每日的熱絡行情。在展場中藉由多款互動式遊戲讓投資人體驗獨創的「完整投資解決方案」特色，協助投資人解決投資歷程痛點。

日盛證券在展期中也展示獨家取得美國芝加哥交易所CBOE授權提供美股即時報價「日盛Smart」美股通，透過「日盛Smart」美股通，不僅報價直觀，操作介面友善，與庫存個股有關的新聞一頁呈現，讓投資人不用擔心錯過個股重訊。

日盛證券總經理黃進明在金融博覽會達人開講，與算利教官楊禮軒、以及財經達人阮慕驊，進行以「價值選股、紀律投資」及「穩健布局、樂齡理財」為主題的兩場講座，場場爆滿。在兩場講座中，將首創業界的完整投資解決方案，與實際的個股操作結合，以價值選股、紀律操作的投資心法，協助客戶降低投資風險，提高投資獲利。

黃進明指出：「當台股處於相對高檔，國際局勢動盪不安時，最安穩有效控風險的方法，莫過於用定時定額買ETF。」將投資時間拉長，較不需擔心股市短期的波動或下跌，搭配高複利率，創造滾雪球般的威力。

另臺北大學金融與合作經營學系副教授施懿宸就率領數十位學生參訪日盛證券展區，讓學生現場體驗、玩遊戲，學習金融知識；施懿宸表示，日盛證券推出的APP，就是把學校教科書的理論，實際應用到金融市場上的成功案例。

(工商 )