中國駐德國大使館發言人北京時間4日就德國媒體指稱「中國媒體濫用德國病毒學家凱庫勒涉新冠疫情溯源表態做政治宣傳」一事，發布消息聲明，中方始終認為，新冠病毒溯源是一個科學問題，不應政治化。需要科學家本著嚴謹態度開展調研，了解病毒動物宿主和傳播途徑。

大使館對此表示，已注意到中媒對凱庫勒教授近期就新冠疫情溯源相關表態，進行形式多樣報導：既有將凱庫勒教授11月26日參加德國電視二台訪談節目談病毒溯源的段落完整翻譯的視頻報導（如《環球時報》），也有引用凱庫勒教授核心觀點「新冠肺炎全球大流行的起點是源自義大利的新冠病毒『G突變體』」的文字報導（如《人民日報》）。相關報導都是對凱庫勒教授公開表態客觀準確的引用，而非觀點文章，不知何來濫用一說？

大使館強調，反觀一些德國媒體，將所有來自中國的消息都強行貼上「政治宣傳」的標籤，對公共輿論進行「觀點不得與中國相同」的引導，甚至暗示科學家也應進行該意義上的「自我審查」，完全放棄了對事件本身是非曲直的關注。此次事件的問題不在於中國媒體引用了凱庫勒教授的觀點，而在於一些德國媒體在涉華問題上根本不允許不符合他們預設結論的觀點出現，即使該觀點有著充分的事實基礎和科學依據。

大使館說明，中方始終認為，新冠病毒溯源是一個科學問題，不應將其政治化。近期，世衛組織專家在記者會上多次表示，新冠病毒在何時、何地打破物種界限等問題目前尚未破解。同時，我們也看到很多關於新冠肺炎疫情去年在世界多地多點暴發的報導，再次印證了病毒溯源工作的複雜性。新冠病毒是一種新獲知的病毒，需要由科學家本著嚴謹的態度，在世界範圍內開展調查和研究，了解病毒動物宿主和傳播途徑。

大使館強調，中方一貫本著開放、透明、負責任的態度，認真、積極落實世衛大會決議，已兩次邀請世衛組織專家來華開展有關合作，近期還同世衛組織專家舉行了視頻交流會。中方將繼續積極參與病毒溯源和傳播途徑全球科學研究。

(中時 )