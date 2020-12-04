台股今（4）日盤中攻上14120點，再度刷新歷史紀錄。財信傳媒董事長謝金河表示，今年台股是是大多頭行情，市場投資人只要抱住股票，應該都能賺到錢，但是也有不少人慘賠，他直指「只有看衰台灣的沒有賺到錢！」

謝金河在臉書發文表示，今年疫情貫穿全年，對全人類來說，這是瘟疫肆虐，災難深重的一年，但各國政府為了救市，祭出空前手段，也讓資本市場出現巨大的波浪。

2020進入倒數階段，謝金河回顧今年的市場，曾見到油價一度變成負值，最慘是負40.32美元；也看到VIX恐慌指數衝上84.83的歷史新高；還見證了美國道瓊工業指數單日大跌2997.3的空前跌點，但正如逖更生小說：「這是最壞的時代，也是最好的時代。」對全人類來說，這是最險惡的時代，但對資本市場來說，今年是最好的時代。

他說，台股昨天飛越14000點，最高到14049.58點，對大多數資深巿場投資人來說，好像是夢境一般。因為過去30年，台股探頭上萬點，都是曇花一現，12682高懸了30年，始終難越雷池一步，如今卻呈現噴出走勢，而且，一下子跑到14000，大家喜歡說「萬事如意」，台股終於站在「萬四」的里程碑上，今天是值得記錄的日子。

「從三月最低的8523.63迄今，台股已經拉出64%以上的漲幅，這更是不可思議。國泰投信張錫董事長給市場一個大大的目標，加權指數挑戰20000點，台積電700元，也許大家可以當成台股未來的新里程碑。」

「今年台股是大牛市，是大多頭行情，市場投資人只要會抱住股票，應該都能賺到錢，但是也有不少人慘賠。」謝金河認為，很多看壞台灣的，看到中共軍機飛來飛去，以為中共就要打過來的人，看到台股一路漲上來，一路都放空，去買ETF的反向標的，如元大、富邦、國泰都有台灣加權反1，台灣50反1，最具代表性的是富邦發行的VIX，今年從14.29跌到3.76，這些反向操作的標的，今年都跌慘。

他最後比喻，「就像是跳舞的舞步，該踩右腳，反而踩左腳，節拍不對，今年可能抓不到獲利機會！」

(中時新聞網)