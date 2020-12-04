台中市議員王立任表示，老人互助會起源於白包制度互動概念，卻潛藏吸金危機，如停止繳錢視為自動放棄，「有人交錢10多年，但長輩過世兩年，他的家屬還在排隊等」。（盧金足攝）

社會局長彭懷真呼籲，加入往生互助會屬有風險的契約行為，應詳閱契約書內容及給付相關權利義務，並審慎評估。（盧金足攝）

市議員質疑，社會局目前無法源可以管，老人互助會也難受到任何法律約束。（盧金足攝）

台中市一名陳情人向議員投訴，幫父母親繳納每月8000元老人互助會費長達12年，金額累計破百萬，會費負擔太重萌生退意，發現該老人互助會無退場機制，民進黨市議員4日要求社會局主動介入，強力監督，輔導老人互助會以避免產生財務危機；社會局長彭懷真表示，民間老人會互助行為已久，在中央未立法明文規範前，此類，如民眾認為權益遭受侵害，應循民事、刑事救濟管道。

議員王立任表示，陳情人每月幫父母繳8000元，這種方法起源於白包制度互動概念，卻潛藏四百億的吸金危機，如停止繳錢視為自動放棄，「有人交錢10多年，但過世兩年的家屬還在排隊還在等」。

市議員何敏誠說，東南區是老人互助會大本營，三步就有一家，立意良善，但近年來就頻出問題。

市議員賴佳微、黃守達指出，時空轉變，這種老人互助會漏洞百出，要求市府訂定自治條例配套措施，目前市府處理缺乏有效罰則，沒有退場機制，老人無保障。

林祈烽抨擊，地方和中央互踢皮球，利用弱勢老人以疑似吸金組織，不管是集團或個人，要求市府趕快登記，逐一清查，不要讓受害老人求救無門，阻止吸金歪風。

陳情人說，長輩擔心死之後，不用晚輩負擔喪葬費用，12年來每月8000元費用沉重負擔，向老人互助費提出不繼續繳，但獲「一切歸零」答案，質疑每月來收錢的互助會成員目前準備金的資料，沒有退場禨制和保障，連繳納之前的保障都沒有。

陳情人表示，當初因父母聽信朋友才加入這個老人互助會，起初也是為要盡一份孝心才開始協助負擔每月8000元的老人互助會會費，後來則因為還有房貸及小孩要養，財務負擔實在太重決定退會。

但詢問該老人互助會才赫然發現該會竟無任何退場機制，被告知若貿然退會將無法拿回已繳款項，之前已繳的錢將血本無歸，在迫於無奈的情況下只好先繼續繳下去。

王立任強調，老人互助會為台灣早期因承襲白包文化、加上保險制度還不完善，讓鄉村的老人家可以多少有個保障，歷經2、30年，到現代社會有完整的保險制度，參加老人互助會的人越來越少，而領錢的人卻越來越多，這種機制遲早有一天會破產。

王立任調查，該老人互助會在2017-2020年這4年期間，會員數從4936人少了將近1000人，照這個速度，這家老人互助會遲早會倒閉。

有的老人互助會目前兌現給付日期已拖延至2年，加上會員數取的會費早已遠低於支付的金額，社會局目前無法源可以管，老人互助會也難受到任何法律約束。

王立任要求市府拿出魄力，用力監督台中市的老人互助會，正視老人互助會面臨的財務危機，超前部署，不要衍生出更多受害者，呼籲市府正視老人互助會破產危機。

社會局長彭懷真表示，民間老人會互助行為已久，在中央未立法明文規範前，此類互助行為屬私法契約關係，如民眾認為權益遭受侵害，應循民事、刑事救濟管道。

社會局指出，民間合意性質之往生互助行為已行之多年，爭議始終未輟，社會局依目前唯一的管理依據《內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則》，每年委託會計師進行行政查核，督促缺失事項改善，今年度查核日前結束，11月30日辦理查核報告會議，由會計師針對今年度查核狀況簡報說明。

彭懷真說，之前已邀請關心往生互助業務的議員與會，查核報告將於社會局官網公告外，針對查核缺失，要求改善。此外，如果查核的老人會出現給付延後、給付打折、入會年齡提高等情形，社會局提醒民眾預為因應，並研議預警機制可行性。

社會局呼籲，加入往生互助會屬有風險的契約行為，應詳閱契約書內容及給付相關權利義務，並審慎評估。

(中時 )