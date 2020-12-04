監察院長陳菊上午出席「國際人權日主題特展暨《行過黑暗之路》首映」。（趙婉淳攝）

為加速「監察院人權會職權行使法」草案立法，監察院長陳菊上個月底率監委與民進黨團總召柯建銘溝通，陳菊最後願意「尊重立法院意見」，目前朝撤案改提「監察法」修正草案方向前進。陳菊上午出席活動受訪澄清，並沒有媒體報導提到黨團總召柯建銘拍桌情事，「我跟老柯的關係一向非常良好」，雙方彼此理性對談，溝通後也理解對方的顧慮思考。

立法院審查「監察院人權會職權行使法」草案，民進黨團當場打槍，質疑人權會擴權。監察院長陳菊上個月底率監委與民進黨團總召柯建銘溝通，陳菊最後願意「尊重立法院意見」，擬撤案改提「監察法」修正草案。

陳菊上午出席「國際人權日主題特展暨《行過黑暗之路》首映」前表示，被問到先前率監委和綠委溝通，陳菊說，很多民間團體希望人權會能夠獨立行使職權，不過，即使沒有人權會職權行使法，人權會委員和所有監委都是獨立行使職權。

陳菊說，人權會今年8月1日才上任，因此在5、6月時，沒有機會或者沒有和黨團溝通，後來了解黨團對職權行使法有不同意見，這都是因為平常溝通互相理解不夠，其實雙方對人權關懷的目標一致，和黨團委員與幹部互相溝通後，雙方比較理解彼此的顧慮思考。

陳菊強調，監院完全尊重立院，因此黨團提出的意見，監院內部會再做討論，她澄清並沒有媒體報導提到柯建銘拍桌情事，「我跟老柯的關係一向非常良好」，我們跟黨團所有成員，過去到現在，都能夠互相理性對談，這個沒有問題。

對於綠營質疑人權會另立職權行使法有擴權疑慮，陳菊表示，每個人的解釋觀點不一定完全一致，若黨團有疑慮都可以說明，雙方面對面溝通後，也有做一些說明，也了解黨團在立法過程中的思考，「我們都比較理解，也都尊重」。

媒體詢問，曾提醒監委不要看報紙查案？陳菊指出，「這不是提醒」，每個監委都是獨立行使職權，監察權是事後權，跟立法院不同，立法院是民意機關，監委看報紙了解各種違反人民權利，都可獨立去了解事實，這沒有什麼問題，她都會尊重憲法賦予監委的權利。

國家人權委員會4日舉辦「國際人權日主題特展」，其中首次放映的「行過黑暗之路」影片由主委陳菊親自闡述。（張鎧乙攝）

國家人權委員會4日舉辦「國際人權日主題特展」，主委陳菊（右二）表示透過展演內容，讓台灣社會認識並了解台灣人權發展的軌跡、國家人權委員會身負的重任以及未來對於追求人權的展望。（張鎧乙攝）

外傳監察院國家人權委員會職權行使法草案在立院卡關，立委質疑擴權，監察院長陳菊（中）4日出席「國際人權日主題特展暨《行過黑暗之路》首映」前表示，社會還有民間團體希望國家人權委員會能夠獨立行使職權，不過即使沒有國家人權委員會職權行使法，國家人權委員會的委員、所有監委也是獨立行使職權。（張鎧乙攝）

(中時 )