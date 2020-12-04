為保障病患就醫安全並提升醫療品質，健保署所建置的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，今年7月起擴大提示中西藥交互作用。截至11月15日，已累計有1889萬筆查詢紀錄（含西／西藥、中／西藥），其中中西藥交互作用提示次數最高的是中藥丹參（具活血功能）與Aspirin（具抗凝血功能），兩者併用可能會強化抗凝血的藥效，恐造成出血，藉由健保雲端查詢系統，起到了把關用藥安全的作用。

健保署今舉辦「健保醫療資訊雲端查詢系統標竿學習分享會」，以健保雲端醫療主動提醒機制之應用成果及資安自我管理機制分享為主軸，邀請12家具有標竿性質的醫療院所分享智慧應用的成果，約有86家醫院及基層診所到場參與，與會人數近300人，現場並提供電腦實機展示與海報展示共3大分享區，供醫界進行經驗交流。

「健保醫療資訊雲端查詢系統」源自2013年建置的健保雲端藥歷系統，共提供12類病患就醫資料，供醫事人員查詢，2018年起，又陸續建立醫療影像分享機制、電腦主動提醒醫師重複處方、藥品交互作用及過敏藥物之功能。

新冠肺炎疫情期間，健保署彙集跨部會資訊，1月27日起於雲端系統建置「TOCC」提示機制，提供醫事人員查詢旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)等，並陸續開放非健保特約醫事機構及公務機關於疫情期間使用健保雲端查詢系統查詢TOCC資訊。截至10月底止，近100％健保特約醫事服務機構都會查詢TOCC，每日平均查詢170萬筆；非健保特約醫事服務機構及公務機關，每日平均查詢7千筆，有效協助防疫，共同守護全民健康。

除此之外，健保署繼2019年推出西藥交互作用主動提示功能後，今年7月起擴大提示禁止或避免同時使用之西藥藥品成分之組合，並新增中西藥交互作用提示功能，這項功能可在醫師開立處方時，透過醫院電腦與健保署系統連線時，可對照病人現存的餘藥，有無產生中西藥交互作用進行比對。

截至11月15日，共累計有1889萬筆查詢紀錄，其中以區域醫院使用率最高達78％。根據統計，目前各項健保處方中，其中中西藥提示以中藥丹參與Aspirin產生交互作用最為常見，如果病人因病情需同時併用時，應密切注意是否有出血之虞。

健保署長李伯璋表示，當初建置雲端系統的背景是落實分級醫療，讓民眾在大醫院的檢查、用藥資訊，在診所也看得到，藉此減少重複檢查及交互作用。透過雲端資訊及影像分享，2014至2020上半年估計累計減少健保藥費支出約85.6億元、推估2020上半年重複檢驗(查)費用亦減少約12億元。更重要的是，透過此一平台，可有效整合病患醫療資訊，各醫療院所亦可持續發展創新應用，進而提升照護品質與病人安全。

今日與會標竿院所分享的主題各具特色，其中高雄長庚醫院等5家院所分享如何利用健保雲端系統TOCC資料成功降低院內感染風險；中國附醫發展之中西藥交互作用警示系統，協助醫師避免開立可能產生交互作用的藥品處方；清福醫院發展「醫療資訊SaaS雲端平台」，透過該平台可直接將健保雲端系統資料分享至體系之醫院、診所及藥局，除可提高資訊安全外，更可有效降低軟硬體成本，並減少資訊轉移時間。

隨著健保雲端系統不斷創新，健保署榮獲多項獎項的肯定，近1年獎項包括「2020年第四屆亞太區數位轉型大獎(IDC DX Awards) 」競賽，獲「臺灣最佳韌性組織獎(Special Award For Resiliency)」及「亞太區最佳韌性組織獎(Special Award For Resiliency)」雙料大獎以及「109年度國家永續發展獎」政府機關國家永續發展獎。

(中時 )