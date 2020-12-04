疫情衝擊企業舉辦尾牙的意願！1111人力銀行4日指出，考量疫情風險，國內已有多家知名科技大廠及金控集團陸續取消尾牙，或改以小型餐會方式取代，根據最新調查，今年只有六成上班族能吃到尾牙，相較於去年的八成六，比例大幅減少；另外四成上班族則確定沒有尾牙可以吃，兩大主因是「降低新冠肺炎傳染風險」，以及「公司營運虧損／不如預期」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年雖然有六成企業照常舉辦尾牙，但規模及預算可能不若往年，此次調查也顯示，上班族今年期待尾牙指數高達6.65分（滿分10分），且有將近25%期待度高達10分，顯見歷經新冠肺炎，上班族這一年來實在悶壞了，在國內防疫有成、未見大型群眾感染下，受訪者普遍盼望企業能有尾牙宴。

調查並指出，上班族尾牙最期待的部分，仍是抽獎獎項82.9%，其次是餐飲酒水48.9%、同事相聚聊天25.5%，及知名藝人表演13.8%；而最感興趣的尾牙「場外娛樂」則以特殊酒水／點心吧48.6%、KTV歡唱亭35.2%、AR/VR遊戲體驗21.6%、扭蛋機17.4%，最受歡迎。

為了解上班族任職公司今年舉辦尾牙的現況，1111人力銀行設計「上班族尾牙潛規則暨期待度調查」，調查時間自2020年11月23日到2020年12月2日，針對1111人力銀行之求職會員，進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1,093份。

(工商 )