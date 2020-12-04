雙手高展如樹枝開展，張大雙眼專注加工，六個各展所長的小小木藝師尪仔，是國立台北科技大學工業設計系、中科大商設系和東勢高工同學們投注12天合作設計的成品；跨域團隊相互激盪，巧妙表達傳統木藝師的精神和工法特色，

今年暑假，豐園北科大木創中心啟動在地深根工作坊，由專精木材鑑定的張國通、跳台江隆煙、車床王進興、線鋸謝樹旺、雕刻謝鋒隆等5位在地老師傅，與北科大畢業的異材鑲嵌老師宋任平共同擔綱工作坊導師群，指導來自北科大工設系、中科大商設系與東勢高工的30多位「小徒弟」。

北科大副校長暨社會責任辦公室副主任楊重光表示，北科大推動教育部USR「木創文化攪動深根計畫」，不只跨領域，也跨越老、中、青世代，期盼讓木創文化落根、生長、創建、茂盛與薪傳。

北科大工設系創新設計所黃祐宸說，兩個禮拜要做出木製尪仔，真的很困難，但團隊有共識，不希望做出來只是個「作品」，而是能更接近「產品」，因此一起努力趕出來，「看到成果時真的很有成就感！」

東勢高工家具木工科徐郁雯印象最深的是，跨域合作考驗團隊分工，各個專業環環相扣，得要密切溝通才不會出錯。

豐園北科大木創中心主任張若菡稱讚：「兩周能做到這樣的成果很不簡單，同學全心投入，最後都累倒在地板！」她表示，木創中心盼以在地木藝師傅為核心，傳遞知識技術、文化底蘊給跨域的年輕學子，學子也能透過不同形式、時間或長或短的在地蹲點，充分體驗木藝文化，進行設計共創。

北科大跨校跨域共創的木藝師尪仔，將與北科大其他海洋永續、山林永續作品，於12月5日至明年1月3日間在瓶蓋工廠台北製造所「打開瓶蓋」展覽首度亮相。

(旺報 )