不到一個月就要迎接跨年了，大家都希望能夠順順利利的度過這個月，迎接新的開始。運勢命理網站「知命命理」點名以下5個生肖，在12月好運不斷，尤其是12/7大雪節氣後會迎接驚喜吉運，一定要好好把握！

▍1.生肖虎

屬虎人12/7大雪節氣後，將步入偏財坐印之吉運，能得到他人的幫助，做事很順利。事業財運呈上升趨勢，可得到貴人的欣賞，擁有千載難逢的機遇。偏財方面也是鴻運通天，驚喜連連，有很多賺外快的機會。

▍2.生肖龍

屬龍人12/7大雪節氣後，將會有三合貴人、比肩坐財之吉運，運勢大好，諸事順心，容易心想事成。有賺錢機會，把握良機必能賺得豐厚的錢財。事業上將有很大的進步，能得到貴人的支持，只要能主動表現，就離升職加薪不遠了。

▍3.生肖蛇

屬蛇人12/7大雪節氣後將步入食神坐官之吉運，適合發揮才藝，財富收入因事業的帶動而有所提高。正財運旺盛，可學習理財方面的知識，讓財富不斷增長。好運持續不斷，越來越有錢。

▍4.生肖猴

屬猴人12/7大雪節氣後，將步入三合貴人之吉運，做生意者身邊助力強，積極經營可有滿意收穫。在職場打拚者業務能力強，人緣好，事業上可充分發揮自己所長，有貴人相助，心中有什麼想法都可付諸行動，定會心想事成。

▍5.生肖狗

屬狗人12月諸事順心，運氣很不錯。12/7大雪節氣後將步入比肩坐財之吉運，特別有利於合夥做事，財利易得。財運頗為旺盛，金錢收穫多多，生活中還容易買到物美價廉的心儀好物，一切順利。有好運氣在，許多事情都能水到渠成，非常幸運。

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(中時新聞網)