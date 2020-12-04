李雲迪徒弟李元玲被封為「鋼琴女神」、「真人版娜美」、「大馬女神」等封號，不管是什麼封號，愛PO居家照的李元玲，從不吝嗇展現自己姣好曲線，而她在3日要出門前先更衣鏡拍下內在美，完美身型全被看光。

「鋼琴女神」李元玲3日在instagram寫下「一起床發現頭髮很乾燥」，並發布一段影片分享新髮型，同時也感謝設計師，透露自己換了新髮色，詢問粉絲們「好看嗎？」，然而粉絲都將焦點放在第一段影片上，只見李元玲穿著黑色運動內衣和丁字褲，對著鏡子擺弄性感姿勢自拍。

李元玲先是自拍正S曲線，接著側過身，露出渾圓飽滿的美臀，丁字褲完全包不住，只有一小片布遮住私密部位，超大尺度讓粉絲們都看傻了眼，也不禁讚嘆她逆天的火辣身材。

粉絲看完影片後，忍不住激動直呼：「身材好漂亮啦」、「真的是女神啊，太漂亮了！！」、「好看到不行，好性感」、「好看！好看！太好看」，還有粉絲索性刷整排愛心，以表達自己的激動心情，鋼琴女神的魅力可見一斑。

(中時新聞網)