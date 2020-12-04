一名網友日前用外送點了4杯手搖飲，因為店家沒有提供袋子，外送員送達時用黑色海綿製成的4入杯架放飲料給他，當下沒有說須歸還杯架，他拿回家後，隔天遭警方告知被外送員提告侵占，讓他相當傻眼，質疑對方刻意找麻煩，為何不在平台上用訊息告知就好，直說「我該如何自保？」

該網友在PTT上發文表示，他日前用外送平台點了4杯手搖飲，外送員送來時因為兩方都沒有袋子，外送員將飲料放在「挖了四個洞、可放飲料的黑色海綿」並拿給他，他說外送員當時沒有說要將海綿歸還，他拿上樓後，隔天遭警察告知，該外送員已經提告侵占，警方已調閱當天監視器。

外送員用黑色海綿製成的4入杯架裝飲料，當下未告知要拿回，事後竟對對方提告侵占。（圖／翻攝自PTT）

該網友說，他不懂該外送員為什麼不透過外送平台聯繫他，或使用客服管道要她歸還，他向外送平台反應後，對方提供該外送員的電話，但他直說「都已經有警察來找了，打給這個人應該沒用了。」他說目前請問只能等待警察通知做筆錄，詢問網友該怎麼自保？

有網友質疑兩人是否在外送當天有發生衝突，原PO則說完全沒有，2人的對話只有互相說了一句「沒有袋子」就完成送餐。許多網友也留言表示，「這太傻眼，就一塊海綿耶」、「講一聲就好，有必要報警？」也有人指出，「外送員想騙你跟他和解敲你一筆而已，乖乖和解反而吃虧」。

(中時新聞網)