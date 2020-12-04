才跟湖人完成5年頂薪續約的「一眉哥」安東尼戴維斯，接下來的目標相當明確！湖人老將杜德利4日受訪時預告，一眉哥將在下個球季全力爭搶個人生涯首次的年度MVP獎項，「不只是詹姆斯會幫他，整個湖人隊都會幫他打出很棒開局。」

「我預估安東尼戴維斯會爭搶年度MVP頭銜，他會在新球季一開始就建立這樣的基調，或許他有可能缺席一些背靠背比賽，但他只有27歲，也該拿下年度防守球員了，」杜德利表示，「他是未來，也是現在，他具備這樣的天賦與決心。」

杜德利認為，已經拿過4次年度MVP的詹姆斯，將在新球季「讓賢」給安東尼戴維斯爭搶年度MVP，「我們都很了解詹姆斯，他已經在這個聯盟待很久了，也拿過不少次年度MVP，但這個獎項安東尼戴維斯沒有拿過，我們都會幫他的。」

問題是安東尼戴維斯在新球季年度MVP的競爭者，可不只有詹姆斯，除了上季年度MVP公鹿「字母哥」阿提托康波，還有火箭明星後衛哈登、剛被換到巫師的韋斯布魯克、獨行俠超級後衛東契奇等人角逐，一眉哥勢必拿出更佳表現才行。

(中時 )