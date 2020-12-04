信功肉品發聲明反對萊豬，打臉行政院長蘇貞昌在立院答詢的說法，隔天屏東縣消防局「恰巧」兩度到工廠安檢。國民黨革實院長羅智強為此在他成立的「我＋1」臉書粉專，嗆「蘇貞昌下台」，並在他的臉書砲轟蘇貞昌是「現代版趙高」、「用秋後算帳的方式創造恐懼，讓人民怒不敢言」。發文不到24小時，按讚數達5.6萬人，還有1.1萬人留言、近 900人分享。

羅智強先在為發動罷免民進黨立委吳思瑤而成立的「我＋1」粉專發文表示，「丁怡銘發假消息抹黑皇家牛肉麵店，下台；他的老闆蘇貞昌發假消息抹黑信功，更該下台！」短短兩段話，就有破萬人按讚，另有千餘人留言、分享，還有網友留言「一張紙捍衛了自己的聲譽，卻捍衛不了小市民的悲哀」，為信功抱不平。

羅智強也在他的臉書發文說，蘇貞昌抹黑信功在先，屏縣府緊查水表在後，這種騙子院長、東廠政府還能繼續戀棧掌權，也真是夠丟政府的臉。

他說，蘇貞昌有如現代版的趙高，指鹿為馬，騙神騙人，所憑著不是因為人民馬鹿傻傻分不清，而是他相信他能夠用秋後算帳的方式創造恐懼，讓人民怒不敢言，噤若寒蟬，這就是蘇貞昌的囂張本錢。

這則發文不到24小時，按讚數達5.6萬人，還有1.1萬人留言、近 900人分享，網友留言包括「儘管人民如何不滿，依然故我，人民又能奈何」、「下台吧！人民覺醒不要再讓獨裁者在其位傷了台灣人的恐懼跟健康」、「他就繼續在位，民怨沸騰時，刑諍怨長就是他留下的證績、「相由心生。看看那醜陋的嘴臉。人神都會騙的人時間到該走了該走了。（人神共憤）」、「令人作噁的傢伙，很不想聽那個人的聲音！」、「新聞上看到他跟菜 xx，馬上轉台」、「台灣人是不是很多都懷孕了，怎麼看到蘇貞昌就想吐」、「我等沒有懷孕，只是看到蘇貞x打從心理身理起了變化就有噁心的感覺就想要嘔吐」、「每次電視上看到大光頭（破電球）就想砸電視」、「別再按讚了，不然要查水錶啦！」

(中時 )