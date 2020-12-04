隨著美國新冠疫情日益惡化，12月的第一周就創下單日新增確診病例突破20萬、住院治療人數首次超過10萬，以及病歿人數達3157人等紀錄。對於疫情入冬後更加嚴峻，美國總統當選人拜登表示，他將有別於總統川普輕視口罩的態度，上任後會立刻要求全國人民戴上口罩一百天。

有別於總統川普輕視口罩的態度，美國總統當選人拜登表示，他上任後會立刻要求全國人民戴上口罩一百天。

拜登3日在勝選後首次接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時表示，「只是要大家戴口罩100天，並非永遠；我想會看到確診人數大幅下降」，他也強調將在總統有權限的地方，下令要求在如聯邦政府機構、或者飛機或巴士等跨州交通系統內的所有人，都必須戴上口罩。

另外，拜登也表示明年團隊上任後，他將邀請美國首席防疫專家、國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）擔任首席醫療顧問，以及防疫小組成員。CNN先前報導指出，佛奇在拜登受訪前一天，已與拜登交接團隊接觸過。

報導指出，川普與拜登的防疫方針大不相同，也因此決定了大選結果。川普本人就與政府內許多公衛專家的防疫建言起爭執，其中就包括戴口罩；而川普與佛奇的意見相異，也讓川普政府內的忠誠份子也對佛奇發動圍剿，反而讓他在防疫期間備受媒體關注。反之，拜登在競選期間，一向謹遵守專家的防疫方針。

拜登也形容他的防疫計畫將建立在「人民相信疫苗安全」以及「不讓經濟停擺下為前提下，推出數項計畫遏制病毒傳播」之間取得平衡。對於疫苗，拜登也表示只要佛奇認證疫苗是安全的，他與副手賀錦麗都會很樂意公開施打。就在前一日，前總統柯林頓、小布希以及歐巴馬以表示，願意公開施打疫苗，以增進人民信心。

(中時新聞網)