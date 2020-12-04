橫綱凱咪日前接受情色平台邀約擔任AV導演，她找來8名粉絲當臨演扮成男優，更邀請H級辣模娃娃擔任女主角，不過卻被誤以為是親自上陣，就連母親都傳訊息關切，這讓她發文嘲諷：「只看標題就高潮的一堆網民」，更揚言這些網友準備被告付錢和解。

橫綱凱咪擔任導演的「9P汁男大爆射期間限定」影片，近來在網路上架引發議論，對於願意擔任A片角色的人，很容易遭到社會輿論批評，不禁反問：「與普羅大眾不同的道德標準下，他們有錯嗎？」她透露私下曾與這些人聊過，發現拍A片是他們私下樂趣，既然能把興趣當飯吃何樂不為？對於道德魔人有異樣眼光看待一切，橫綱凱咪表示：「愛你所選，選你所愛」，更舉例同性戀雖不為普羅大眾接受，即便不認同他們依舊存在。

對於被誤以為拍攝AV片，橫綱凱咪嘲諷：「只看標題就高潮的一堆網民，你們老師教你們考試只考標題？內文都不用看，不用理解？一堆的文盲+臉盲，連文章內容表達的是什麼、影片內女主角是誰都搞不清楚，難怪只能被告付錢和解，不要說你沒有，只是還沒輪到你而已」。

橫綱凱咪更強調可以接受廠商邀約當導演或製片合作，但不代表會打破自己的道德標準擔任AV女主角，就如同之前專訪時所回應的答案：「不可能」。

(中時新聞網)