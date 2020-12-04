王俊清與救護人員合力推移自小貨車到較寬闊的路面。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局佳里分局後港派出所警員王俊清協助昏迷民眾送醫。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南將軍區陳姓民眾2日晚間駕駛小貨車經過七股區台17線165公里處，因身體不適停車於路肩，當地警方前往協助時，還與救護人員一起把小貨車推到寬闊處，才能把陳男抬上救護架送奇美醫院急救，經醫師初步診斷疑似有小中風症狀，幸好及時送醫，暫無生命危險，陳姓駕駛家屬感謝萬分。

據了解，2日晚間20時20分民眾報案指稱，有輛自小貨車停放於七股區台17線165公里處外側車道，駕駛疑身體不適，臉色蒼白。台南市警察局佳里分局後港派出所警員王俊清立即趕赴現場，並同步通知119派遣救護車。

王到達現場時發現車上男姓駕駛昏睡中，且駕駛座車門旁有嘔吐物，立即呼喊昏睡駕駛，駕駛稍稍恢復意識後有氣無力的說，行車中忽然身體不適嘔吐，然後就昏過去。

因現場燈光昏暗，過往車輛車速相當快速，王俊清請陳男在車上安心休息，等待救護車到場救護，並同時在現場指揮交通，引道車輛減速通過。

待救護車抵達現場時，王俊清見陳男身體相當虛弱，無法移動身體下車，且車輛停放位置無法擺放救護架，情況緊急，人命關天，當機立斷，立即與救護人員合力推移自小貨車到較寬闊的路面，由救護人員實施初步救護後，再送往奇美醫院急救，經醫師初步診斷疑似有小中風症狀，暫無生命危險。

王俊清接獲報案，除立即趕赴現場外，並同步通知救護車到場救護，爭取黃金寶貴時間，即時救援，挽救陳姓駕駛寶貴生命，深獲陳姓駕駛家屬感謝。

(中時 )