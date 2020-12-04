一名為Yumi.K正妹有著姣好的身材、甜美的外型，在網路擁有不少粉絲，日前她因沒穿內衣就醫、看楊丞琳演唱會衣著而引發網友熱烈討論。近日，她前往樂園打卡拍照，性感的穿搭再度引發話題。

Yumi.K在IG坐擁百萬粉絲，她時常分享生活日常及工作點滴，一系列的辣照，讓粉絲直噴鼻血。2日她分享赴九族文化村搭乘纜車的照片，並表示很喜歡搭纜車，更希望未來交了男友之後，能與男友一起坐。話鋒一轉，她不禁感嘆自己仍是單身，「嗯…我自己來回坐一個車廂。」

由於她的穿著都十分火辣，因此每張照片都吸引不少網友點讚。（圖／翻攝自IG）

不過，不少網友都將目光放在她的車頭燈上。只見她穿著白色短版上衣，幾乎快包覆不住傲人的上圍，超深事業線再加上微露的內衣蕾絲邊，魅力破表。而該張照片上傳短短3天，就吸引逾3萬網友按讚。

粉絲看了後直呼，「夢想會實現的」、「最殘酷的是，長得這麼正卻沒男友」、「我可以當臨時朋友，一起去啊」、「下回有機會一起坐坐纜車，再一起看演唱會吧」。

Yumi.K日前看演唱會未穿內衣，而引發話題。（圖／翻攝自IG）

事實上過去她曾分享自己忘記穿內衣去看醫生的經驗，掀起不少討論；上月8日看楊丞琳演唱會，又再度只貼胸貼就去看演唱會，引起現場不少人側目、騷動。

(中時新聞網)