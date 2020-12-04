發生在10月21日清晨，騎乘WeMo共享機車的女騎士，不明原因自撞中央分隔島，接著人彈飛到對向車道，遭小貨車閃避不及輾斃，貨車廖姓司機被依過失致死移送台北地檢署，檢察官偵查後，認定女騎士噴飛到貨車後輪下，司機反應不及沒有過失，4日依罪嫌不足，將廖不起訴處分。

這件離奇死亡車禍發生在10月21日清晨5時許，騎乘WeMo共享機車的女騎士，沿台北市和平東路東往西方向行駛，在師大路口附近，不明原因自撞中央分隔島，接著人彈飛到對向車道，遭小貨車閃避不及輾過，腦組織破裂，當場慘死。

警方調查時，駕駛小貨車的廖姓司機告訴警方，他見到女子躺在路上，已來不及閃避，並未目睹女子如何彈飛到對向馬路的過程。

警方依現場跡證研判，機車與女子屍體分別在東西向兩個車道，機車車頭毀損，可能是自撞分隔島後噴飛到對向車道。

北檢勘驗監視畫面，釐清車禍經過，發現女騎士直接噴飛到對向車道貨車後輪下，司機對行駛中瞬間發生的狀況無法及時反應沒有過失，因此依罪嫌不足，將廖不起訴處分。

(中時 )