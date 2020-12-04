1111人力銀行4日發布最新調查指出，今年上班族尾牙最想看到的表演明星，男藝人第一名是素有「行走CD」美譽的JJ「林俊傑」、女歌手則是剛開完演唱會、辣翻全場的Jolin「蔡依林」，至於團體則是由天團「五月天」連續第11年蟬連上班族指名最想看的表演團體！

1111指出，許多大型企業集團都會在尾牙表演活動，砸重金邀請大咖藝人演出，調查發現，今年最想看的男藝人依序是：JJ「林俊傑」、「周杰倫」、「蕭敬騰」、「伍佰」及「吳宗憲」。

另外，最受歡迎的女歌手則依序是：Jolin「蔡依林」、「田馥甄」、「A Lin」、「張惠妹」及「楊丞琳」；團體方面則是「五月天」、「S.H.E」、「蘇打綠」及「玖壹壹」。

上述調查時間自2020年11月23日到2020年12月2日，由1111人力銀行針對求職會員，進行網路問卷抽樣調查，有效樣本數為1,093份。

(工商 )