聯電（2303）在各方買盤齊湧，外資升評不斷下，股價展開剽悍漲勢，4日一早再直攻46.25元，市值飛奔5,745億元，超越台塑（1301）隨後漲勢收斂，至約近11點時，股價約在45.7元，但台塑全力搶救第八大市值地位，股價後起直追，約來到89.8元，再度保住市值不被聯電超過。

聯電近來股價一路大漲，市值地位步步進逼，從去年底的34名扶搖至昨日超車南亞，將台塑四寶一一甩在後面，先是超過台化，再來是南亞，今天又再度挑台塑的市值第八地位，投資專家認為，聯電近來在各方買盤齊聚下，漲勢持續，未來超過台塑的機率不低。

聯電受到ADR大漲消息激勵，開盤直接跳高，以45.3元大漲2元開出，一早股價最高來到46.25元，大漲6.8％，市值最高衝上5,745.36億元，隨後逢高獲利了賣壓不輕，股價在45.5～46元之間震盪，市值守穩在5,600億元之上。

而台塑深感聯電急追的壓力，股價緩步攻堅，開88.6元，隨後一路攻堅，約11點時來到88.9元，市值超過5,700億元，相對聯電的5,600多億元，仍略勝一籌。

(工商 )