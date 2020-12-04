上洋產業獲准興櫃轉上櫃，4日宣布，25日掛牌交易。配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股2,980張，其中2,146張採取競價拍賣，下週一（7）日起至9日競拍，底價訂為37.07元，11日開標，每股承銷價格暫定為43元。

上洋今年前三季EPS攀升至2.95元，年增幅高達213.83％；前十月累積11.07億元，比去年同期成長21.44％。

上洋業務涵蓋商用洗衣銷售及服務、三菱重工家用及商用空調銷售、整合專案及維修服務四大面向。上洋在商用洗衣市占穩居全台龍頭，大專院校宿舍洗衣房占71％、醫療機構病床數占34％，工廠宿舍則以移工宿舍為主，占比23％。投幣式洗衣市場據點超過百家大專院校，包括台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學，近期新增高雄科技第一大學、彰化師範大學及弘光科技大學等，全台超過21,000台，穩坐投幣式洗衣市場寶座。

上洋憑藉超過40年商用洗烘衣銷售服務經驗，2013年創立自助洗衣品牌「SeSA洗衣吧」，打破舊有自助洗衣經營模式，同時因應消費者在店等待與店長營運分析上的痛點，自創「空機查詢系統」，線上掌握機器運轉狀態，確認空機再前往避免白跑一趟，以及「店長管理系統」，讓店長們遠端進行設備操作及簡易故障排除，在自助洗衣加盟市場中更具優勢。未來朝東南亞拓展自助洗衣市場，首發泰國，不受疫情影響，年展10多間店。

上洋2015年起代理銷售日本三菱重工家用系列空調，通路策略、銷售表現、後勤維修備受日本原廠肯定，陸續代理商用、VRF等全系列產品，銷售業績及市佔率年年成長，獲得消費市場及建案未來，三菱重工佔上洋營收比重超過五成，將成為上洋營運成長動能之一。

(工商 )