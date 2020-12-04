國民黨將在明年7月舉行黨主席改選，除了現任黨主席江啟臣，高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫也都被視為熱門人選。東海大學政治系教授宋興洲表示，明年江可能面臨「沒有對手」的狀況，原因不是江威望高到無人能敵，而是黨內明星沒有急著表態的壓力，黨主席又得扛下2022年九合一選舉成敗責任，此時接黨主席風險太高。

宋興洲接受香港媒體《中評社》訪問指出，雖然「秋鬥」遊行人數與11月27日在立法院所祭出的「豬內臟攻勢」，讓江啟臣的聲望加分，但能否讓江順利獲得黨內支持，這點有待觀察。宋坦言，江高舉改革旗幟上台，其政治風格、政黨屬性、兩岸路線、國際路線等都讓傳統黨員無法認同，以國民黨的黨員結構而言，江在黨主席選舉上得不到優勢。

宋興洲強調，縱然黨內狀況對江啟臣不甚樂觀，但明年江爭取黨主席連任卻可能「沒有對手」。這並非江聲望高到所向披靡，而是真正有實力又有判斷智慧的黨內明星，並不需要急著表態競爭，因為2022年九合一選舉在即，其布局與選後責任都必然重挫黨主席聲望，身為明年黨主席的人，所需承受的政治風險太高了。

不僅如此，宋興洲分析，以江啟臣的資歷、輩分要想藉黨主席之位直攻2024年總統大選，恐怕很難；對於像韓國瑜、朱立倫等人來說，即便沒參加明年黨主席改選而2022年九合一選舉國民黨又大勝，也不見得會喪失政治舞台，因為能披藍袍角逐總統大位的人，必須綜合考量資歷、能力、聲望、政治魅力等指標，並非擔任黨主席就是大位角逐保證，國民黨真正的「卡位戰」，應是在2022年九合一選舉過後。

(中時新聞網)