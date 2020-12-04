美國總統川普周四簽署行政命令，為美國聯邦政府機關使用人工智慧(AI)進行決策提出指引方針。

白宮表示，正在設計、開發、以及制定政府使用AI的九項規則，以確保人工智慧的使用能保護隱私權、市民的權利和自由。

川普簽署的行政命令要求各部會準備好AI使用案例的清單，讓白宮可以發展出為各部會使用提出指引的路線圖。

白宮首席技術長Kratsios表示，該命令將提高公眾對AI技術的信任，帶動政府現代化，展示美國AI領導地位。

川普政府將AI列為政策優先，對聯邦機構提出規範，限制其過度的管制私人企業的AI使用，並要求政府機關使用AI，減少過時的監管。

該行政命令強調人工智慧的使用必須是合法的；有目的性和效能驅動的；準確、可靠、有效的；安全、有彈性的；可以理解的；負責、可追蹤的；定期監控的；透明的；負責任的。此為該九項原則。

(時報資訊)