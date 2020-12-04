受到新冠疫情衝擊，股市上半年市場修正後，第二季經濟數據落底，第三季景氣自谷底翻揚，富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人黃壬信表示，投資人目前要抓對趨勢，找到引領市場方向，該團隊將持續看好以5G基礎建設架構下，所引爆AI人工智慧的新一波工業革命及生技醫療發展結合的新趨勢，建議配置科技與醫療雙雙主軸的AI新科技基金。

雖然今年全球市場深受新冠疫情反覆影響，唯有科技與醫療表現持續不墜，黃壬信分析，疫情之後，如台灣能正常生活與運作的地區不多，其他地區不少人的工作、教育與生活皆受疫情影響，需改變生活方式，仰賴科技與網路結合，而AI人工智慧的發展題材多元如：智慧交通、智慧城市、電動車、精準醫療等，新科技所涵蓋的次產業豐富，可以為投資人提供差異化的選擇機會。

目前國內的AI相關新科技基金包括：富蘭克林華美AI新科技基金，統一全球智聯網AIoT基金、合庫AI電動車及車聯網創新基金、富邦AI智能新趨勢多重資產型基金、第一金全球AI人工智慧基金、新光全球AI新創產業基金、第一金全球AI精準醫療基金、第一金全球AI FinTech金融科技基金、第一金全球AI機器人及自動化產業基金等。

(時報資訊)